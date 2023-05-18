Пенсионерка лишилась почти 11 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 72-летней пенсионерки. Женщина лишилась 10,99 млн рублей.

По словам потерпевшей, с 15 по 17 мая ей поступали звонки от незнакомки, которая представилась сотрудницей Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности счетов собеседница убедила пенсионерку установить на смартфон специальное приложение. В результате со счета женщина списали 9,45 млн рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

Кроме того, на имя женщины мошенники оформили кредит. Пенсионерка сняла средства с помощью банкомата и зачислила их на счет, продиктованный лжесотрудницей Центробанка.

В Сыктывкаре в результате телефонного мошенничества пострадала 69-летняя женщина. Она лишилась 5,97 млн рублей.