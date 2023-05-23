Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют

В ближайшее время Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект, который позволит блокировать продажи товаров с недействительными разрешительными документами. Речь идет о сертификатах, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Об этом «Известиям» рассказали в ЦРПТ.

Практически все потребительские товары должны получать такие документы: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель, товары для детей и так далее. Розница не имеет права продавать их без разрешительных бумаг, поэтому торговые сети проверяют их перед стартом продаж. Покупатели также могут попросить у магазинов эти документы. Это можно проверить через систему ЦРПТ — «Честный знак», она автоматически подгружает сертификаты качества на маркированную продукцию.

Но течение продаж розница не может отследить, если документы отозвали или выдали с ошибками. Кроме того, сертификаты выдают на партии товаров, но информации о каждой единице товара фактически нет. Поэтому неясно, продажи каких конкретно товаров прекращать и изымать.

Поэтому ЦРПТ с Росаккредитацией намерены создать для единицы продукции идентификатор. Речь идет о GTIN для товаров — это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Перечень этих кодов будут привязывать к конкретным сертификатам. Такой подход позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами, добавили в ЦРПТ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блоковое решение: продажи небезопасных товаров автоматически прекратят