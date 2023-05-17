Мех и не только: поддельные товары предлагают уничтожать

Власти рассматривают возможность уничтожения нелегальных продуктов, сигарет, меха и духов. Сейчас эти товары подлежат обязательной маркировке, но часть производителей игнорирует требования. Поэтому Минпромторг запросил позиции других ведомств для выработки мер воздействия в таких случаях. Одной из них может стать утилизация непромаркированных товаров. «Известия» ознакомились с документом Министерства промышленности и торговли. По оценкам оператора маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), — доля подделок, например, в табачной отрасли составляет 12%, обуви — 11% и т.д. О том, зачем нужны новые нормы и как отличаются подходы к наказанию для производителей разных групп товаров, — в материале «Известий».

Уничтожить нельзя сохранить

Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта. Это следует из документа Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу.

В бумагах сказано: Министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года.

Минпромторг приступил к этой работе, подчеркнули «Известиям» в ведомстве. Там уточнили, что сейчас подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются. К примеру, в одном из законопроектов Минфина есть норма, согласно которой поддельный табак и оборудование для его производства следует изымать и уничтожать. В легкой промышленности, напротив, могут отказаться от такого сценария: подделки планируют отправлять на гуманитарную помощь. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнили в Минпромторге.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Поэтому министерство запросило позиции ведомств, которые курируют маркированные товары в разных отраслях, — заметили в Минпромторге. — Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки.

Ведомство еще не сформировало предложений или окончательных решений, заметили в Минпромторге. «Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз. В ассоциациях «Союзнапитки» и «Союзмолоко» отказались от комментариев.

Справка «Известий» В России стали вводить маркировку продукции из-за нелегальных товаров, добросовестные производители теряли средства, проигрывая конкуренцию более дешевым подделкам. Крупнейшей системой маркировки стал «Честный знак». Оператором системы распоряжением правительства назначен ЦРПТ. Маркировка меховых изделий стартовала в августе 2016 года, парфюмерии — в 2018 году, сигарет и обуви — в июле 2020 года, молочной продукции — в январе 2021 года, детской воды — в марте 2023-го.

Профилактика нарушений

Вопросы уничтожения товаров без маркировки и изъятия станков, транспорта у недобросовестных производителей находятся в ранней стадии проработки, добавили «Известиям» в ЦРПТ.

— Эти шаги могут снизить объемы нелегальной продукции на рынке плюс станут барьером для возврата подделок в продажу уже после изъятия. ЦРПТ фиксировал такие случаи , — сказали в центре. — Плюс такие решения могут сэкономить средства государства, ведь расходы на хранение изъятого товара сократятся.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сейчас доля нелегальной, то есть немаркированной, продукции постепенно сокращается. К примеру, с лета 2020 года она снизилась на четверть по табаку и обуви — до 12% и 11% соответственно.

Если на подлежащих маркировке товарах нет идентификационных знаков, то однозначно речь идет о нелегальной продукции , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Поэтому вполне обоснованно ужесточить санкции за такие нарушения плюс распространить их на всех участников оборота, например на экспедиторов, владельцев складских комплексов и маркетплейсы . Такие меры станут хорошей профилактикой нарушений, — сказал он.

Сейчас, в зависимости от масштабов проступка и вида продукции, к нарушителям применяют разные статьи законодательства. Например, по КоАП максимальное наказание составляет 500 тыс. рублей штрафа с конфискацией товаров. Но в регулировании нет прямого указания на обязательное уничтожение всех конфискованных товаров. Поэтому в некоторых случаях они повторно поступают в продажу, добавил эксперт.

Конфискованную табачную продукцию сегодня могут уничтожать, но по решению суда, пояснил представитель «БАТ Россия». Но в этой процедуре есть пробелы — она сложная и длительная по времени: несмотря на очевидность нарушения, суд может рассматривать дела годами. Всё это время изъятую продукцию будут хранить на складе, что создает нагрузку на бюджет, отметил он.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Сама процедура уничтожения требует уточнения, например в части источников финансирования, исполнителя, экологических норм и т.д. Детальная проработка нормативов в этой части поможет эффективней бороться с нелегальным оборотом табака , — уверены в компании.

Изъятие и уничтожение контрабанды и контрафакта — важный инструмент в борьбе с нелегальным рынком, ущерб от которого для бюджета составляет более 115 млрд рублей в год, добавил представитель другого производителя табачной продукции — JTI.

На рынке действительно есть проблема с недобросовестными компаниями, продукция которых отнимает часть выручки у легального бизнеса, сказали «Известиям» в Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Вместе с ведомствами предприниматели этой отрасли уже работают над механизмом, который позволит связать декларации о качестве товаров с их маркировкой, что поможет оперативно отслеживать подделки.