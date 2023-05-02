Ближе к делу: для каких товаров создадут «российскую полку»

Законопроект о так называемой российской полке коснется только непродовольственных товаров — бытовой химии, косметики, одежды. Причем под определение отечественной продукции подпадет только та, которую сделали производители РФ. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, не подпадут под эту норму. Об этом говорится в документе, подготовленном депутатами и Минпромторгом. Эксперты отмечают, в целом ритейл стремится к максимально возможной локализации и работе с местными изготовителями в цепочках поставок.

Поддержать своих

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Это следует из пояснительной записки законопроекта депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме и Минпромторга, которая имеется в распоряжении «Известий». Документом вносятся поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — говорится в пояснительной записке.

Там уточняется, что уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», а также ее долю в объеме товаров данного наименования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством», — отмечается в документе.

Также в нем объясняется, что для целей стимулирования производства изделий с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать предложенный механизм только по непродовольственной продукции. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, уточняется в документе.

Контроль за выполнением этих требований авторы законопроекта предлагают возложить на Роспотребнадзор. При этом, согласно пояснительной записке, новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей (предельное значение дохода средних предприятий).

«Это обусловлено тем, что основным каналом сбыта для отечественных товаров сейчас является мелкая и средняя розница. В связи с этим установление специальных квот отечественного товара в таких объектах избыточно», — говорится в документе. Кроме того, законопроект не затрагивает сети монобрендовых магазинов, так как они представляют собой специализированный формат торговли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России», Татьяна Буцкая, в новых нормах специально не прописывается какой-то единой доли российских изделий, которые должны быть представлены.

— Связано это с разным уровнем количества производителей в каждом определенном сегменте. Где-то эта цифра близка к 100%, где-то это всего один. Поэтому этим законопроектом на Минпромторг будет возложена задача по мониторингу рынка. Как только количество российских производителей на нем увеличивается, будет расти и доля товаров на «российской полке», — объяснила она.

По ее словам, главная цель законопроекта — поддержка отечественных изготовителей.

— Важно понять, что мы не собираемся ставить ограничения для бизнеса, в том числе для производителей из дружественных стран, но отдаем предпочтение нашим отечественным товарам, — пояснил «Известиям» федеральный координатор партпроекта «Выбирай свое», замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов.

По его словам, предприятия РФ готовы в разы увеличить объемы производства — будь то косметика, медицинские изделия или средства гигиены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В последние годы они серьезно вложились в организацию современной инфраструктуры на своих предприятиях. Теперь дело за нами. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию, это первый революционный шаг, который позволит реально поддержать отечественных товаропроизводителей, — отметил парламентарий.

«Известия» направили запросы в X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту» и другие крупнейшие ритейлеры страны.

Мягкое вмешательство

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что законопроект поступил в аппарат и в настоящее время направлен в Минпромторг для подготовки проекта заключения правительства РФ.

— Мы осознаем необходимость принятия мер, предусмотренных законопроектом. Без комплексной работы на всех уровнях по увеличению сбыта и узнаваемости российской продукции меры государственной поддержки по развитию внутреннего производства потребительских товаров, которые сейчас работают, окажутся не такими эффективными, — заявил «Известиям» статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, сегодня в нашей стране, в том числе благодаря мерам господдержки, существует внутреннее производство по большинству потребительских товаров.

Виктор Евтухов отметил, что отечественные ритейлеры неоднократно демонстрировали ответственный подход к решению сложных и масштабных задач в союзе с государством.

— Сейчас мы также считаем, что необходимо мягкое государственное вмешательство, чтобы помочь торговым сетям изменить свои подходы в закупочной деятельности, уделяя особое внимание российским брендам; чтобы наша торговля начала интенсивнее работать с отечественными производителями и сама делилась с ними своими знаниями о том, что конкретно нужно потребителю, а может, где-то даже формировала конкретный заказ под себя, — подчеркнул замминистра.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что у изготовителей на рынке бытовой техники не возникает проблем с доступом на полку в сетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Производителей не так много, и ритейлеры заинтересованы в их присутствии в магазинах. Часть иностранных брендов покинула рынок, и торговые сети и так нацелены на создание стабильного ассортимента с помощью российских компаний, — пояснил эксперт.

По его словам, в случае с законопроектом остается неясно, как быть с товарами из ЕАЭС, ведь в РФ единый рынок с союзом. В целом эта инициатива скорее ограничит возможности российских брендов: например, если на какой-то фиксированной площади уже выставлен отечественный производитель, встать рядом еще одному может не хватить места, а требование нормативного акта уже формально выполнено, отметил эксперт.

«Известия» также направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли и в ассоциацию «Русбренд».

По словам главы Института развития предпринимательства и экономики Натальи Назаровой, ритейл, в принципе, стремится к максимально возможной локализации и работе с местными производителями в цепочках поставок.

— Пока трудно судить о механизмах реализации инициативы и возможных последствиях. В любом случае такие изменения требуют детального исследования того, в каких объемах изготавливается продукция российского происхождения и сколько таких производителей в РФ. На данный момент для такой аналитики недостаточно данных, — пояснила она «Известиям».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По ее словам, даже официальные показатели, характеризующие импортозамещение, учитывают продукцию локализованных производств как отечественную.

— Также следует оценить, не приведет ли это к сокращению предложения ассортимента на отдельных товарных рынках и соответствующим рискам повышения цен и перебоев поставок. Неясно, как будут работать зарубежные брендовые магазины, если на них будет распространяться данное регулирование, — считает Наталья Назарова.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил «Известиям», что на полках магазинов в непродуктовых категориях доля иностранной продукции составляет свыше 50%.

— Например, в легпроме это более 80%, а в бытовой технике и электронике — свыше 80–90%. Логика этого законопроекта проста: дать на полке место тем инвесторам, которые только начали или начнут вкладываться в отечественное производство, — пояснил эксперт.

По его словам, рынок потерял ряд иностранных брендов и российским компаниям придется создавать свой продукт. Его цена и качество могут быть непривычными для покупателей и ритейлеров, но власти готовы облегчить новым изготовителям попадание на полку, выделив квоту, считает Андрей Карпов.