Португалия заявила об отсутствии возможности отправить F-16 на Украину

Португалия не может отправить Украине истребители F-16, так как сама нуждается в этих самолетах. Об этом 22 мая заявил глава МИД страны Жуан Гомеш Карвинью.

«У нас есть боевые самолеты, которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока вопрос об отправке F-16 на Украину не стоит», — сказал он после заседания глав МИД стран Евросоюза.

При этом Карвинью отметил, что Португалия готова обучать украинских пилотов управлению F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

17 мая глава немецкого минобороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями, чтобы принимать активное участие в коалиции по поставкам истребителей Киеву.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 3 мая назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 сложным. Он указал на продолжение дискуссии по этому поводу.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что республика не собирается передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны ей самой. При этом он указал на готовность страны продолжать поддерживать Киев.

2 мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.