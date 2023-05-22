Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили об отказе Казахстана утвердить посла Украины
Мир
Португалия заявила об отсутствии возможности отправить F-16 на Украину
Общество
Госдума может узаконить начало эксперимента по продаже вина через «Почту России»
Мир
МИД Украины назвал условие обсуждения мирной инициативы Африки
Армия
ВС России развеяли миф украинской пропаганды о неприступности Артемовска
Общество
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами
Мир
Боррель назвал тесные отношения Сербии с РФ несовместимыми со вступлением в ЕС
Общество
Гладков заявил об отъезде большей части жителей приграничных сел Грайворонского округа
Мир
Эрдоган потребовал от США найти разбившего окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке
Экономика
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Спорт
Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ
Экономика
Банк России ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Португалия заявила об отсутствии возможности отправить F-16 на Украину

0
Фото: ТАСС/EPA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португалия не может отправить Украине истребители F-16, так как сама нуждается в этих самолетах. Об этом 22 мая заявил глава МИД страны Жуан Гомеш Карвинью.

«У нас есть боевые самолеты, которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока вопрос об отправке F-16 на Украину не стоит», — сказал он после заседания глав МИД стран Евросоюза.

При этом Карвинью отметил, что Португалия готова обучать украинских пилотов управлению F-16.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

17 мая глава немецкого минобороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями, чтобы принимать активное участие в коалиции по поставкам истребителей Киеву.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 3 мая назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 сложным. Он указал на продолжение дискуссии по этому поводу.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что республика не собирается передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны ей самой. При этом он указал на готовность страны продолжать поддерживать Киев.

2 мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023