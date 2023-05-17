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В ФРГ указали на неспособность поставлять истребители Украине

Глава МО ФРГ Писториус: у Германии нет возможностей, чтобы поставлять истребители Киеву
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями для активного участия в коалиции по поставках истребителей Киеву. Об этом в среду, 17 мая, глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолетов», — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

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15 мая стало известно, что Великобритания откроет центр подготовки украинских военных летчиков. Программа обучения украинских пилотов начнется летом, это необходимо для получения навыков управления западными военных самолетами. Одновременно Лондон отказался от передачи Киеву истребителей F-16.

В Кремле негативно оценили намерение Британии вновь передать оружие Киеву.

В тот день также газета The Guardian сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне создание «коалиции по истребителям». По словам украинского лидера, поставки Киеву военных самолетов имеют решающее значение для страны.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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