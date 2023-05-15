Британия намерена открыть центр подготовки военных летчиков Украины
Великобритания откроет центр подготовки украинских военных летчиков, рассказали 15 мая в канцелярии премьер-министра королевства Риши Сунака.
«Мы откроем новую британскую авиашколу и проведем необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолетов», — говорится в сообщении канцелярии в Twitter.
Заявление опубликовали на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.
Летом королевство начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки использования западных военных самолетов. Обучение украинских авиационных подразделений идет рука об руку с тем, чтобы Киев скорее получил истребители F-16, объяснили ранее в этот день в Лондоне.
Помимо этого, стало известно, что новый транш военной помощи будет поставлен на Украину в ближайшие месяцы.
В Кремле негативно оценили намерение Британии вновь передать оружие Украине.
При этом Лондон не собирается отправлять Киеву истребители.
Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.