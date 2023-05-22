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Боррель назвал тесные отношения Сербии с РФ несовместимыми со вступлением в ЕС

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Фото: REUTERS/Christine Olsson
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Сербия не может рассчитывать на вступление в Европейский союз (ЕС) при сохранении тесных отношений с Россией. Об этом 22 мая заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

«Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны», — сказал он по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза.

Боррель также потребовал от Сербии быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово.

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Одних громких заявлений Белграда недостаточно

Ранее, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы. Он отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

Днем ранее Вучич рассказал, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор с ним не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

28 апреля комитет по внешней политике Европарламента принял доклад Владимира Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он, в частности, раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что доклад евродепутата является вмешательством во внутренние дела республики.

Ранее, 25 апреля, сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич заявил «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

20 апреля Вучич в эфире канала Prva TV заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

Еще 24 марта Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

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