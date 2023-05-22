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Политолог назвал возможную тему переговоров Путина и Лукашенко 24 мая

Политолог Аверьянов: вероятно, Путин и Лукашенко обсудят экономические вопросы 24 мая
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Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 24 мая в Москве вопросы экономического характера. Такое мнение 22 мая в беседе с «Известиями» выразил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным планируется обсуждение еще неурегулированных вопросов в российско-белорусских отношениях.

«Я думаю, что Лукашенко имел в виду проблемы в экономической сфере, поскольку во всех остальных ключевых сферах, а именно политической и военной, стороны достигли полного взаимопонимания. Скорее всего, речь на встрече Путина и Лукашенко пойдет о развитии экономических интеграционных проектов и о выделении Белоруссии нового кредита либо о реструктуризации старых долгов перед Россией», — сказал Аверьянов.

Политолог отметил, что если существуют между Москвой и Минском какие-то трения в экономической сфере, то они будут преодолены, так как глубокому уровню политической интеграции должен соответствовать и уровень в сфере экономики.

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12 мая Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

В начале апреля в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии и прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Путин тогда указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.

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