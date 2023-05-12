Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года. Документ опубликовали в пятницу, 12 мая, на Национальном правовом интернет-портале республики.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года», — указано в законе.



В документе говорится, что соглашение было подписано в Минске в сентябре прошлого года. Обе палаты белорусского парламента поддержали ратификацию соглашения в апреле.



Программой ВТС предусмотрены взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур обоих государств. Кроме того, в рамках этой программы планируется провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых и модернизированных образцов вооружения.

Ранее, 11 мая, Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ).



5 апреля в Кремле состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии. Там же на следующий день прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Владимир Путин указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.

Также 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области.

Еще в октябре 2021 года сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях.