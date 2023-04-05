МИД отметил соответствие международным нормам работы с Минском в ядерной сфере

Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере в интересах двух стран. Об этом 5 апреля заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше военное сотрудничество с Белоруссией, в том числе в ядерной сфере, полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России», — сказала дипломат.

Она напомнила, что Россия и Белоруссия строят единое оборонное пространство в рамках Союзного государства. Стороны имеют право решать любые вопросы обеспечения нацбезопасности, исходя из обострения внешних угроз.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что заявления Польши о намерении активизировать участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию России недопустимы и безответственны.

Ранее, 2 апреля, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова активнее принимать участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

После этого белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером о возвращении в республику стратегического ядреного оружия.