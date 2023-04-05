Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о причастности третьих стран к терактам киевского режима
Мир
Супругу Карла III Камиллу впервые официально назвали королевой
Армия
Командир «Ахмата» оценил планы Киева по «захвату» Крыма
Мир
Херш заявил о прикрытии ЦРУ взрывов на СП «кораблем-призраком»
Мир
У главы Харьковской области прошли обыски по делу о хищении гумпомощи
Армия
ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков ВСУ и наемников на донецком направлении
Мир
Захарова заявила о выделении США Киеву $35 млрд военной помощи с начала СВО
Общество
Путин заявил о важности интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ
Общество
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска Болотникова за коррупцию
Мир
Лукашенко прибыл в Москву
Туризм
Турпоток из России в Израиль за первые три месяца 2023 года вырос на 241%
Политика
Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником России
Мир
Ударная атомная подводная лодка США «Сан-Хуан» зашла в порт Кипра

МИД отметил соответствие международным нормам работы с Минском в ядерной сфере

МИД: сотрудничество Москвы с Минском в ядерной сфере соответствует международным нормам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере в интересах двух стран. Об этом 5 апреля заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше военное сотрудничество с Белоруссией, в том числе в ядерной сфере, полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России», — сказала дипломат.

Она напомнила, что Россия и Белоруссия строят единое оборонное пространство в рамках Союзного государства. Стороны имеют право решать любые вопросы обеспечения нацбезопасности, исходя из обострения внешних угроз.

Стратегический умысел: Минобороны озвучило план отражения ядерного удара НАТО
Кому военные отвели основную роль в потенциальном конфликте

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что заявления Польши о намерении активизировать участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию России недопустимы и безответственны.

Ранее, 2 апреля, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова активнее принимать участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

После этого белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером о возвращении в республику стратегического ядреного оружия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023