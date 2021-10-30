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Минск и Москва планируют подписать соглашение по ядерным материалам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, следует из документа, размещенного на белорусском национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в правовом акте.

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Согласно указу, министерство энергетики Белоруссии должно провести переговоры с РФ по проекту соглашения. При этом отмечается, что в текст соглашения могут быть внесены незначительные изменения.

В сентябре глава «Росатома» Алексей Лихачев посетил с рабочим визитом площадку Белорусской АЭС. Лихачев ознакомился с ходом пусконаладочных работ — «горячей» обкатки реактора энергоблока. Кроме того, он оценил готовность объектов пускового комплекса.

27 июля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, что Минск намерен развивать ядерные технологии и рассчитывает в этом на поддержку научно-исследовательского центра.

В этом же месяце стало известно, что белорусские ученые изучают вопрос, связанный с выбором площадки и сооружением в республике второй АЭС. До этого возможность строительства второй АЭС в Белоруссии не исключил президент республики Александр Лукашенко.

Белоруссия и Россия совместно участвуют в проекте строительства в республике первой АЭС. Это крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).

Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что правительственная комиссия Белоруссии подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.

Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.

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