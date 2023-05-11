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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с ОЯТ

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Соответствующий документ опубликован в четверг, 11 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

«Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения», — говорится в тексте закона.

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Ранее, 5 апреля, в Кремле состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии. Там же на следующий день прошло заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Владимир Путин указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.

Также 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области.

Еще в октябре 2021 года сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях.

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