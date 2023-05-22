Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленского раскритиковали за сравнение Артемовска с Хиросимой
Мир
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Культура
На картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» обнаружили закрашенную собаку
Политика
В ГД пригрозили Украине и ее союзникам наказанием за планы ударить по Крыму
Мир
В Сирии заявили об обнаружении нового месторождения полезных ископаемых
Мир
МИД Чехии прокомментировал планы Запада предоставить Украине истребители F-16
Мир
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Мир
В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США
Мир
СМИ указали на нежелание Запада мирно разрешить конфликт на Украине после саммита G7
Мир
Шольц заявил о продолжении поставок западного оружия Украине после окончания конфликта
Политика
Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел
Общество
Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что 24 мая встретится с Путиным в Москве
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своих планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. Об этом Лукашенко заявил в понедельник, 22 мая, во время приема посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам сотрудничества двух стран. Белорусского лидера цитирует местное издание «БелТА».

Лукашенко обратил внимание на частые встречи с российским лидером.

«Но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно — настроения президентов всегда важны. Но тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, планируется обсуждение еще неурегулированных вопросов в российско-белорусских отношениях.

Обменный ресурс: Путин и Лукашенко обсудили оборону Союзного государства
Как создается общая концепция безопасности и какими заявлениями белорусский лидер удивил журналистов

До этого Лукашенко приезжал в Москву с рабочим визитом 8 мая. Он принял участие в праздновании Дня Победы в столице.

6 апреля политолог Кирилл Аверьянов сказал «Известиям», что высокий уровень интеграции российской и белорусской сторон в военной сфере должен повлечь за собой объединение двух стран в других областях общественной жизни, в частности в экономике, политике и культуре.

В тот же день состоялись переговоры Путина и Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В конце марта Путин заявил, что отношения между Россией и Белоруссией носят особый, подлинно союзнический характер, а сотрудничество в научно-технической сфере — одна из их значимых составляющих.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023