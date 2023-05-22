Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своих планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. Об этом Лукашенко заявил в понедельник, 22 мая, во время приема посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам сотрудничества двух стран. Белорусского лидера цитирует местное издание «БелТА».

Лукашенко обратил внимание на частые встречи с российским лидером.

«Но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно — настроения президентов всегда важны. Но тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, планируется обсуждение еще неурегулированных вопросов в российско-белорусских отношениях.

До этого Лукашенко приезжал в Москву с рабочим визитом 8 мая. Он принял участие в праздновании Дня Победы в столице.

6 апреля политолог Кирилл Аверьянов сказал «Известиям», что высокий уровень интеграции российской и белорусской сторон в военной сфере должен повлечь за собой объединение двух стран в других областях общественной жизни, в частности в экономике, политике и культуре.

В тот же день состоялись переговоры Путина и Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В конце марта Путин заявил, что отношения между Россией и Белоруссией носят особый, подлинно союзнический характер, а сотрудничество в научно-технической сфере — одна из их значимых составляющих.