Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

Политолог заявил о переходе российско-белорусской интеграции в решающую фазу

Политолог Аверьянов: российско-белорусская интеграция вступила в решающую фазу
0
Фото: РИА Новости/Андрей Александров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокий уровень интеграции России и Белоруссии в военной сфере должен повлечь за собой объединение двух стран в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре. Об этом 6 апреля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

«Заседание показало, что российско-белорусская интеграция, которая длится уже почти 30 лет, вступила в решающую фазу. Лукашенко намекнул журналистам о том, что он обсуждал с Путиным вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности Союзного государства. Скорее всего, речь шла о поставках российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Это решение означает, что в военном плане Россия и Белоруссия, по сути, представляют собой одно государство, и такой высокий уровень интеграции в военной сфере, конечно, должен потянуть за собой интеграцию в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре», — сказал эксперт.

По его словам, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются серьезные позитивные изменения.

«28 союзных программ, которые были утверждены в 2021 году, выполнены, как было сказано Лукашенко, на 80%. Эти программы принимались до конца 2023 года, и соответственно у руководства двух стран есть еще время, чтобы достигнуть здесь стопроцентного результата», — сказал Аверьянов.

Также Лукашенко затронул важную культурную составляющую российско-белорусской интеграции, добавил политолог.

«В частности, он в очередной раз предложил создать союзный медиахолдинг, который будет противостоять западной пропаганде и продвигать союзные нарративы. Это решение очень важное, оно действительно назрело, и я выражаю надежду, что эта идея будет реализована», — заключил Аверьянов.

Минские приглашения: в Белоруссии рассказали о лучших проектах с Россией
Как в столицах отметили День единения двух народов

Ранее в этот день Путин заявил, что России и Белоруссии удалось многого добиться в сфере интеграции. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

Помимо этого, Лукашенко поддержал финансирование из бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.

До этого, 25 марта, президент России сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023