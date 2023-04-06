Политолог заявил о переходе российско-белорусской интеграции в решающую фазу
Высокий уровень интеграции России и Белоруссии в военной сфере должен повлечь за собой объединение двух стран в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре. Об этом 6 апреля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.
Ранее в этот день состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
«Заседание показало, что российско-белорусская интеграция, которая длится уже почти 30 лет, вступила в решающую фазу. Лукашенко намекнул журналистам о том, что он обсуждал с Путиным вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности Союзного государства. Скорее всего, речь шла о поставках российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Это решение означает, что в военном плане Россия и Белоруссия, по сути, представляют собой одно государство, и такой высокий уровень интеграции в военной сфере, конечно, должен потянуть за собой интеграцию в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре», — сказал эксперт.
По его словам, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются серьезные позитивные изменения.
«28 союзных программ, которые были утверждены в 2021 году, выполнены, как было сказано Лукашенко, на 80%. Эти программы принимались до конца 2023 года, и соответственно у руководства двух стран есть еще время, чтобы достигнуть здесь стопроцентного результата», — сказал Аверьянов.
Также Лукашенко затронул важную культурную составляющую российско-белорусской интеграции, добавил политолог.
«В частности, он в очередной раз предложил создать союзный медиахолдинг, который будет противостоять западной пропаганде и продвигать союзные нарративы. Это решение очень важное, оно действительно назрело, и я выражаю надежду, что эта идея будет реализована», — заключил Аверьянов.
Ранее в этот день Путин заявил, что России и Белоруссии удалось многого добиться в сфере интеграции. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.
Помимо этого, Лукашенко поддержал финансирование из бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.
До этого, 25 марта, президент России сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.