Политолог заявил о переходе российско-белорусской интеграции в решающую фазу

Высокий уровень интеграции России и Белоруссии в военной сфере должен повлечь за собой объединение двух стран в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре. Об этом 6 апреля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

«Заседание показало, что российско-белорусская интеграция, которая длится уже почти 30 лет, вступила в решающую фазу. Лукашенко намекнул журналистам о том, что он обсуждал с Путиным вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности Союзного государства. Скорее всего, речь шла о поставках российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Это решение означает, что в военном плане Россия и Белоруссия, по сути, представляют собой одно государство, и такой высокий уровень интеграции в военной сфере, конечно, должен потянуть за собой интеграцию в других областях общественной жизни, в частности, в экономике, политике и культуре», — сказал эксперт.

По его словам, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются серьезные позитивные изменения.

«28 союзных программ, которые были утверждены в 2021 году, выполнены, как было сказано Лукашенко, на 80%. Эти программы принимались до конца 2023 года, и соответственно у руководства двух стран есть еще время, чтобы достигнуть здесь стопроцентного результата», — сказал Аверьянов.

Также Лукашенко затронул важную культурную составляющую российско-белорусской интеграции, добавил политолог.

«В частности, он в очередной раз предложил создать союзный медиахолдинг, который будет противостоять западной пропаганде и продвигать союзные нарративы. Это решение очень важное, оно действительно назрело, и я выражаю надежду, что эта идея будет реализована», — заключил Аверьянов.

Ранее в этот день Путин заявил, что России и Белоруссии удалось многого добиться в сфере интеграции. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

Помимо этого, Лукашенко поддержал финансирование из бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.

До этого, 25 марта, президент России сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.