Пашинян исключил влияние Запада на отношения РФ и Армении

Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и РФ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

По его словам, Ереван не получал никаких предложений от стран Запада по прекращению российского присутствия в Армении.

«Наши отношения с Россией мы обсуждаем очень прозрачно, и нет в них каких-либо темных пунктов», — сказал Пашинян.

В ходе конференции он также заявил, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются интенсивными темпами. Он выразил надежду на то, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время. При этом в ходе встречи с президентом Азербайджана Алиевым 25 мая в Москве соглашение вряд ли будет подписано. Однако во время этих переговоров может быть подписан документ об открытии региональных коммуникаций.

Ранее, 19 мая, в Москве глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 18 мая заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Он добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 мая сообщила, что в Москве 19 мая пройдет встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по мирному договору.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.