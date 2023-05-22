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Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине

Боррель: Украина вскоре должна получить истребители F-16
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Украина вскоре должна получить от США и Евросоюза (ЕС) истребители F-16. Надежду на это выразил 22 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«На встрече «Группы семи» (G7) наконец решили заложить основы для передачи истребителей Украине. И я надеюсь, мы скоро сможем поставить Украине этот вид вооружения», — заявил он журналистам в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

По мнению Борреля, это очень хорошая идея и отличный шаг «Семерки». Он также добавил, что подготовка украинских пилотов для управления данными истребителями уже началась.

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Между тем днем ранее, 21 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что США еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои истребители F-16 или это сделают страны ЕС.

Тогда же президент США Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских истребителей F-16 в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что, по его мнению, для военных действий, которые сейчас планирует Киев, F-16 не требуются. Также Байден отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Хиросиме в рамках саммита G7 заверил его, что F-16 не будут применяться для ударов по целям на территории России.

19 мая Салливан также заявлял, что президент США поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о том, что государство будет обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. По словам и.о. министра, скандинавская страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16».

В свою очередь российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 мая добавил, что обещания США поставить на Украину истребители F-16 в очередной раз демонстрируют правильность решения о начале проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

22 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия найдет способ не допустить реализации угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность. Комментируя намерения Соединенных Штатов подготовить украинских пилотов для полетах на истребителях F-16, он отметил, что эти усилия бесполезны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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