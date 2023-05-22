Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине

Украина вскоре должна получить от США и Евросоюза (ЕС) истребители F-16. Надежду на это выразил 22 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«На встрече «Группы семи» (G7) наконец решили заложить основы для передачи истребителей Украине. И я надеюсь, мы скоро сможем поставить Украине этот вид вооружения», — заявил он журналистам в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

По мнению Борреля, это очень хорошая идея и отличный шаг «Семерки». Он также добавил, что подготовка украинских пилотов для управления данными истребителями уже началась.

Между тем днем ранее, 21 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что США еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои истребители F-16 или это сделают страны ЕС.

Тогда же президент США Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских истребителей F-16 в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что, по его мнению, для военных действий, которые сейчас планирует Киев, F-16 не требуются. Также Байден отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Хиросиме в рамках саммита G7 заверил его, что F-16 не будут применяться для ударов по целям на территории России.

19 мая Салливан также заявлял, что президент США поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о том, что государство будет обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. По словам и.о. министра, скандинавская страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16».

В свою очередь российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 мая добавил, что обещания США поставить на Украину истребители F-16 в очередной раз демонстрируют правильность решения о начале проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

22 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия найдет способ не допустить реализации угроз США и надежно обеспечит территориальную целостность РФ и ее безопасность. Комментируя намерения Соединенных Штатов подготовить украинских пилотов для полетах на истребителях F-16, он отметил, что эти усилия бесполезны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.