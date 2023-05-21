СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремело два взрыва. Об этом 21 мая сообщило украинское агентство «Укринформ».

В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что взрывы прозвучали в городе Днепропетровске. В Днепропетровской области также звучит воздушная тревога.

20 мая очевидцы сообщили, что в Киеве прогремело более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что в столице Украины работает система противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.