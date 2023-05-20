Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов за западную часть Артемовска

Штурмовые отряды РФ продолжили бои по освобождению западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск.

«На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск», — сказал представитель российского военного ведомства.

Конашенков добавил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное ДНР.

За сутки российский силы уничтожили более 95 военнослужащих и наемников ВСУ на артемовском направлении, добавил он.

Также ликвидированы один танк, бронетранспортер, три пикапа и артиллерийская самоходка «Гвоздика».

Ранее в субботу сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, что российские силы полностью зачистили укрепрайон украинских военных под названием «Гнездо» на западной окраине Артемовска. На предоставленных корреспондентом кадрах видны разрушенные здания и воронки от разорвавшихся снарядов.

Под контролем украинских боевиков остался только один район «Домино» и частный сектор протяженностью 1,46 км.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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