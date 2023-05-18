Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей временно закрытым аэропортам РФ
Мир
МИД РФ объявил о готовности России содействовать мирному урегулированию в Судане
Мир
Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Происшествия
Россиянина задержали в Курской области за попытку примкнуть к ВСУ
Мир
Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России
Общество
Минстрой не поддержал идею обязать россиян готовить проектные документы при ИЖС
Мир
Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции после прихода к власти
Общество
Собянин установил карантин на некоторых территориях Москвы из-за птичьего гриппа
Недвижимость
Росреестр сообщил о росте спроса на новостройки в Москве на 19%
Общество
Суд запросил 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у директора «Ростеха»
Общество
Вулканолог предупредил об угрозе повторения пеплопада на Камчатке
Общество
Суд взыскал с Анастасии Волочковой 50 тыс. рублей долга за коммунальные услуги
Сюжет:

МИД РФ объявил о готовности России содействовать мирному урегулированию в Судане

Замглавы МИД РФ Богданов: Россия готова содействовать мирному урегулированию конфликта в Судане
0
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова содействовать мирному урегулированию ситуации в Судане, включая предоставление площадки для переговоров по запросу суданской стороны. Об этом 18 мая сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать», — заявил Богданов журналистам на полях саммита «Россия — исламский мир».

Он также отметил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров, если в этом будет необходимость у самого Судана.

«Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело — о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев», — пояснил дипломат.

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»
Посол страны в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж — о военном противостоянии армии и СБР, гуманитарной ситуации и экономическом сотрудничестве с Москвой

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что главнокомандующий суданскими Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

4 мая исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

По данным профсоюза врачей Судана от 28 апреля, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

2 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023