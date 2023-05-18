МИД РФ объявил о готовности России содействовать мирному урегулированию в Судане

Россия готова содействовать мирному урегулированию ситуации в Судане, включая предоставление площадки для переговоров по запросу суданской стороны. Об этом 18 мая сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать», — заявил Богданов журналистам на полях саммита «Россия — исламский мир».

Он также отметил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров, если в этом будет необходимость у самого Судана.

«Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело — о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев», — пояснил дипломат.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что главнокомандующий суданскими Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

4 мая исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

По данным профсоюза врачей Судана от 28 апреля, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

2 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.