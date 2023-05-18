Пушилин заявил о работе по снижению обстрелов Донецка и других городов
Российские военнослужащие делают всё возможное для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики, заявил 18 мая врио главы республики Денис Пушилин.
Он признал, что количество обстрелов увеличилось, на этом фоне возросло число раненых и погибших.
«Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек»», — сказал он журналистам в Казани в кулуарах международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека погибли, двое получили ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка.
Ранее, 13 мая, в Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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