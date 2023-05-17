Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ

Три человека погибли, двое получили ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в среду, 17-го числа, в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района <...> погибли 3 мирных жителя, двоих ранило», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Кулемзин сообщал, что в результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погибла женщина. Кадры последствий опубликовали «Известия».

Накануне один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85. Было повреждено остекление помещений здания.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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