Белый дом приветствовал продление зерновой сделки

Продление зерновой — это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил журналистам в среду, 17 мая, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках... намекая, что дни соглашения сочтены», — цитирует его издание Barrons.

По мнению Белого дома, мир заслуживает уверенности, что коридор для зерновых культур продолжит работать и в будущем, заключил Салливан.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о пролонгации «зерновой сделки» еще на два месяца. Он поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу.

Российский МИД подтвердил продление договоренностей, подчеркнув, что перекосы в выполнении условий сделки должны быть исправлены «максимально быстро».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продлением сделки Россия предоставляет шанс на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя добавил, что Москва дала согласие на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антонио Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно делегация из Киева подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.