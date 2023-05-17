Небензя объяснил согласие России на продление зерновой сделки

Российская Федерация согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей. Об этом 17 мая заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Потому что мы всё еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше», — объяснил он позицию Москвы.

Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех участвующих в ней стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление и подчеркнула, что этим предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Дипломат обратила внимание, что «перекосы в выполнении» соглашения должны быть максимально быстро исправлены. По ее словам, для устранения перекосов в исполнении зерновой сделки эксперты продолжат работу.

Россия в середине марта продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.