Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет Piper PA-28 рухнул на землю в Коми из-за проводов
Политика
В Совфеде заявили о нежелании Запада жертвовать истребителями F-16 ради Украины
Мир
Захарова назвала последствия для стран Центральной Азии при разрыве связей с РФ
Мир
В Нидерландах заявили о неготовности принять решение о поставках Украине F-16
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Мир
МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ареста журналистов в Германии
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненном подростке в результате обстрелов города
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга
Сюжет:

Небензя объяснил согласие России на продление зерновой сделки

Небензя: Россия согласилась на продление сделки по зерну, надеясь на реализацию ее российской части
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей. Об этом 17 мая заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Потому что мы всё еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше», — объяснил он позицию Москвы.

Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех участвующих в ней стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление и подчеркнула, что этим предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Дипломат обратила внимание, что «перекосы в выполнении» соглашения должны быть максимально быстро исправлены. По ее словам, для устранения перекосов в исполнении зерновой сделки эксперты продолжат работу.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Как в Стамбуле закончились переговоры по черноморской инициативе

Россия в середине марта продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023