Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Мир
Сторонники оппозиционной партии «Шор» устроили митинги в молдавской Гагаузии
Интернет и технологии
Google начнет удалять неактивные аккаунты
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Экономика
МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян
Сюжет:

МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки

МИД РФ: соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия решения по судьбе зерновой сделки
0
Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие решения по судьбе зерновой сделки основывается прежде всего на соблюдении российских интересов. Об этом во вторник, 16 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Еще раз — давайте дадим возможность нашим экспертам доработать», — заявила она в эфире телеканала «Звезда».

Захарова отметила, что Москва не отказывается от ранее выбранной позиции в отношении данного вопроса. Также с российской стороны не будет отхода от соблюдения условий договоренностей по вывозу украинского зерна.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Как в Стамбуле закончились переговоры по черноморской инициативе

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что остаются открытыми еще много вопросов. Решение о перспективах продления зерновой сделки еще предстоит принять.

Новость дополняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023