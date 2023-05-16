МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки

Принятие решения по судьбе зерновой сделки основывается прежде всего на соблюдении российских интересов. Об этом во вторник, 16 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что всё, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это всё является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Еще раз — давайте дадим возможность нашим экспертам доработать», — заявила она в эфире телеканала «Звезда».

Захарова отметила, что Москва не отказывается от ранее выбранной позиции в отношении данного вопроса. Также с российской стороны не будет отхода от соблюдения условий договоренностей по вывозу украинского зерна.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что остаются открытыми еще много вопросов. Решение о перспективах продления зерновой сделки еще предстоит принять.

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