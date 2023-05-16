В Кремле пообещали проинформировать после принятия решения по зерновой сделке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, идет ли Запад на встречу по поставкам аммиака.

«Контакты продолжаются. По-прежнему остаются открытыми много вопросов, которые касаются нашей части зерновой сделки. Предстоит принять решение», — сказал он в разговоре с журналистами 16 мая.

На вопрос о планирующимся разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пресс-секретарь отметил, что когда будет принято соответствующее решение, информацию сразу огласят.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая. Консультации ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.