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ВОЗ предупредила о рисках применения ИИ в области здравоохранения

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Люди должны проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта (ИИ), в частности чат-ботов на его базе, так как все риски при использовании такой системы не изучены. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 мая.

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», — сказано в заявлении.

Как поясняется в материале, инструменты большой языковой модели, или по-другому LLMS, имитируют понимание и человеческое общение. Стремительное распространение чат-ботов вроде ChatGPT, Bard и Bert приводит к экспериментальному применению людьми ИИ в области здоровья.

Именно для этой цели важно сначала изучить и предотвратить все риски, которые могут негативно отразиться на здоровье людей, считают в ВОЗ. Уточняется, что ИИ в области медицины популярен не только среди обычных людей, но и среди медиков.

«Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство», — добавляется в заявлении.

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Ранее, 14 мая, британский ученый Стюарт Рассел в комментарии газете The Times предупредил о катастрофе, которую может вызвать ИИ. По его словам, есть достаточно высокая вероятность того, что в будущем ИИ может начать оказывать сопротивление попыткам человека им управлять.

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