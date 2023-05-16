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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям ВСУ из «Мста-Б»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Ярослав Богат 16 мая показал кадры работы артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гаубицы «Мста-Б» в районе Белогоровки.

По словам корреспондента, сейчас орудие работает в Белогоровке, потому что рельеф этой местности не позволяет другой технике подобраться к противнику. Как уточнил один из бойцов, такой метод работы ВС РФ позволяет поразить боевиков ВСУ и ликвидировать их технику и укрепрайоны.

«Поражаем живую силу противника, не даем идти в наступление. Поражаем бронетехнику, укрепрайоны разбираем. В данный момент по колоннам не работаем, но, если появляются, сразу отрабатываем», — описал принцип работы боец.

Солдат с позывным Амурчик подчеркнул, что российские военные ведут работу по позиции украинских националистов круглосуточно. По его словам, боевая работа начинается, как только бойцам обозначают цель.

«Нет такого определенного временного показателя, что вот проснулись в семь, поработали, идем отдыхать: выходной день — нет такого», — заключил боец.

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 14 мая рассказал, что в Белогоровке и Григоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. Рядом, у Краматорска, располагается пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он добавил, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки.

На следующий день, 15 мая, артиллеристы ВС РФ нанесли удары по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке, а также городу Часов Яр (Артемовский район ДНР). В результате боевой работы Южной группы войск были уничтожены склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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