Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации украинского батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Выполнены огневые налеты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов» в районе Катериновки, а также по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре (артемовский район ДНР)», — сказал он.

В результате боевой работы «Южной» группы войск был уничтожен склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.

Помимо этого, летчики поразили пункт временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Красное.

Накануне Астафьев заявил, что ракетчики группировки «Юг» нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска. Авиация также поразила скопления живой силы противника в районах Григоровки и Авдеевки. Между тем Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации боевиков ВСУ. Он добавил, что на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск были поражены живая сила и техника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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