Блогера Митрошину могут проверить на отмывание денег

В ближайшее время в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов более чем на 120 млн рублей, может начаться проверка по ст. 174 УК РФ «Отмывание денежных средств». Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».

При этом, отметил собеседник, вероятно, будет прекращено дело об уклонении от уплаты налогов.

Ранее, 3 мая, Митрошина погасила долг перед налоговой службой в размере 127 млн рублей. По словам блогера, задолженность на такую сумму возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась, а также из-за ее безответственного отношения к бухгалтерии и налогам.

В тот же день налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что Митрошиной не стоило признавать вину в деле о неуплате налогов, так как теперь ей могут вменить отмывание денежных средств.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей в отношении блогера было возбуждено 21 марта.

По данным следствия, Митрошина в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и пользуясь упрощенной системой налогообложения, получала доход от продажи онлайн-курсов по образованию. Доход девушки составлял значительно больше допустимого лимита.

Пытаясь скрыть доход, блогер, по предварительной информации, организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Александра Митрошина получила широкую известность благодаря своей странице в сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), которая насчитывает более 4,2 млн подписчиков. В рамках своей деятельности девушка рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога.