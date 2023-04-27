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Блогер Митрошина выплатила долговые 120 млн рублей из-за неуплаты налогов

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Фото: соцсети Александры Митрошиной
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Блогер Александра Митрошина выплатила долговые 120 млн рублей из-за неуплаты налогов. Об этом сообщил источник «Известий» 27 апреля.

«Блогерша Митрошина выплатила все, что на ней «висело» из неуплаты налогов», — отметил источник.

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21 марта СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

По данным следствия, Митрошина в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и пользуясь упрощенной системой налогообложения, получала доход от продажи онлайн-курсов по образованию. Доход девушки составлял значительно больше допустимого лимита.

Пытаясь скрыть доход, блогер якобы организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Александра Митрошина получила широкую известность благодаря своей странице в сети Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), которая насчитывает более 4,2 млн подписчиков. В рамках своей деятельности девушка рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога.

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