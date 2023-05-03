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Юрист рассказал об ошибке блогера Митрошиной

Юрист Хаминский: признание вины Митрошиной может усугубить ее положение
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Фото: соцсети Александры Митрошиной
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Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский во вторник, 3 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал решение блогера Александры Митрошиной о погашении налоговой задолженности на сумму 127 млн рублей.

Ранее в этот день Митрошина погасила долг перед налоговой службой в размере 127 млн рублей. При этом девушка частично признала свою вину в рамках уголовного дела, но не согласилась с суммой вменяемой задолженности.

Юрист напомнил, что в этом году была реализована инициатива президента России Владимира Путина о смягчении уголовного преследования по так называемым налоговым составам. Согласно этим изменениям, достаточно просто погасить налоговую задолженность до вынесения судебного решения, после чего следственный орган обязан вынести постановление о прекращении уголовного дела. Уголовный закон не связывает это основание ни с какими другими обстоятельствами, пояснил Хаминский.

«Так что признание вины было явно лишним. Может ли это как-то повредить Митрошиной? По моему мнению, безусловно, может. Так как блогер пользовалась полученными деньгами, теперь ей могут вменить совершение деяния, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. Указанной статьей предусмотрена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денег, полученных в результате совершенного преступления. С одной стороны, следствию еще нужно доказать первоначальное преступление и подтвердить его вступившим в законную силу судебным решением. С другой стороны, Верховный суд в своем постановлении высказал мнение о том, что если у следствия имеются обоснованные поводы полагать наличие самого такого преступления, то дело по ст. 174.1 может быть возбуждено», — уточнил юрист.

Как отметил эксперт, именно признание вины в совершении налогового преступления позволит обвинить Митрошину в легализации (отмывании) преступных доходов.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей в отношении Митрошиной было возбуждено 21 марта.

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По данным следствия, Митрошина в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и пользуясь упрощенной системой налогообложения, получала доход от продажи онлайн-курсов по образованию. Доход девушки составлял значительно больше допустимого лимита.

Пытаясь скрыть доход, блогер якобы организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Александра Митрошина получила широкую известность благодаря своей странице в сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), которая насчитывает более 4,2 млн подписчиков. В рамках своей деятельности девушка рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога.

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