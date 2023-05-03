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Блогер Митрошина погасила долг перед налоговой в 127 млн рублей

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Фото: соцсети Александры Митрошиной
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Блогер Александра Митрошина погасила долг перед налоговой службой в размере 127 млн рублей. Об этом она сообщила в среду, 3 мая, на пресс-конференции в онлайн-формате, трансляция которой велась на YouTube-канале блогера.

«Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта — 127 млн рублей», — сказала она.

Как утверждает Митрошина, долг на такую сумму возник из-за ошибки аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась, а также из-за ее безответственного отношения к бухгалтерии и налогам. Она подчеркнула, что у нее никогда не было умысла утаить доход.

При этом девушка частично признала свою вину в рамках уголовного дела, так как не согласна с суммой вменяемой задолженности.

«В настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами», — добавила блогер.

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Ранее, 27 апреля, источник «Известий» сообщал, что Митрошина выплатила долг налоговой службе.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей в отношении блогера было возбуждено 21 марта.

По данным следствия, Митрошина в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и пользуясь упрощенной системой налогообложения, получала доход от продажи онлайн-курсов по образованию. Доход девушки составлял значительно больше допустимого лимита.

Пытаясь скрыть доход, блогер якобы организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Александра Митрошина получила широкую известность благодаря своей странице в сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), которая насчитывает более 4,2 млн подписчиков. В рамках своей деятельности девушка рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога.

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