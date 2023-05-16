Звездные волны: какими получились третьи «Стражи Галактики»

Главный кинохит мая во всем мире (уже полмиллиарда долларов кассы), фильм Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3» еще до релиза стал практически культовым. В России он вышел сразу и онлайн, и в кино — в обоих случаях нелегально, но только за этот уикенд он собрал, по подсчетам экспертов рынка, более 90 млн рублей без рекламы и поддержки главных киносетей. «Известия» посмотрели блокбастер и делятся впечатлениями.

Миллиардный рецепт

Два с половиной часа совершенно безумного цветастого бреда, где перемешаны планеты, космические корабли, практически бессмертные персонажи и идиотские шутки со скоростью три штуки в секунду. Такими, наверное, кажутся «Стражи Галактики. Часть 3» тем, кто не ждал выхода этого блокбастера и вообще не в курсе всей шумихи вокруг него.

Однако это явно противоречит фактам, с которыми трудно спорить. Меньше чем за две недели фильм заработал почти $500 млн в мировом прокате и продолжает лидировать по сборам на тех территориях, где вышел официально. В России «Стражей» показывают в кино нелегально, без прокатного удостоверения, и всё равно он здесь собирает на каждом сеансе в 3–4 раза больше, чем «Вызов» или любой другой успешный отечественный фильм . А сеансы идут не в самых крупных сетях, в Москве и вовсе только на окраинах. Критики ставят фильму высокие баллы — на «Томатах», главном агрегаторе оценок критики, у фильма 82% «свежести», это довольно много.

Фото: Marvel

Здесь, конечно, не обошлось без контекста. Девять лет назад аутсайдер Джеймс Ганн ворвался в мир супергеройских блокбастеров с аутсайдерским же аппендиксом к вселенной Marvel. «Стражи Галактики» — кто это вообще такие, удивлялась публика? Супермена знаем, Железный человек — ну допустим, Капитан Америка — слышали. А тут говорящий енот, ожившее дерево, гик с walkman’ом Звездный Лорд — какая-то нелепая пародия на «Звездные войны»! А оторваться почему-то невозможно.

Ганну удалось создать на пустом месте идеальный развлекательный продукт, рядом с которым «Мстители», магистральная часть марвеловской франшизы, казались тяжеловесными и пошловатыми. «Стражи» были самоироничнее и свободнее, Ганн сделал для супергеройского кино то же, что Тарантино — для гангстерского: собрал низовые элементы в гениальный постмодернистский калейдоскоп, и мозаика эта завертелась-засеребрилась на радость всему киноходящему миру.

Фото: Marvel

В 2017 году Ганн укрепил успех вторыми «Стражами» и взялся за третьи, но случился скандал в традициях культуры отмены. Общество стало обсуждать твиты Ганна многолетней давности, где он неполиткорректно высказывался на темы, с которыми сейчас шутки плохи. «Дисней» немедленно сделал выводы и уволил Ганна , полагая, что незаменимых людей не бывает. Но публика в этот раз целиком встала на сторону Ганна, начались петиции, бойкоты, часть артистов «Стражей» заявили о поддержке Ганна, некоторые даже отказались сниматься в продолжениях, если его не будет.

«Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» — говорила в таких случаях Ахматова. Начальство «Диснея» пошло на попятную, вернуло Ганна обратно и теперь уже предоставило ему полную свободу творчества в качестве извинения. Бюджет третьей части, по крайней мере, был выше первых двух . Но теперь ожидание завершающей части трилогии, а Ганн заявил, что на этом всё, стало не просто ожиданием. Это уже было личное. Так фильм стал культовым еще до премьеры.

Фото: Marvel

Кого они стерегут

«Стражи Галактики 3» — это название ироничное. Никакую галактику эти ребята не стерегут, и в этом одна из важнейших идей Ганна вслед за уже состоявшимися наработками Marvel. Весь фильм состоит из двух параллельных линий.

Стартовая точка — битва, в которой енот Ракета получает смертельную рану. Поэтому одна часть фильма — это череда его флешбэков в коме, где становится ясно, как обычный зверек превратился в саркастичного бойца-интеллектуала и что все эти годы мешало ему спать спокойно.

Фото: Marvel

Вторая часть фильма — это трудное путешествие «Стражей» с бездыханным енотом на руках, и направляются они все туда, где их друга смогут вернуть к жизни. На эти параллельные стержни нанизано всё мясо фильма. Здесь есть, конечно, и дополнительные линии. Например, Звездный Лорд встречает альтернативную версию своей погибшей возлюбленной Гамору и пытается вызвать в ней те же чувства к себе, что и у «оригинала», и это бесконечно грустно и комично. Особенно когда Лорд вместо канала индивидуальной связи включает общий эфир и его признания слышит вся команда. Стандартная шутка, но поставлена и сыграна безупречно.

Отдельно есть линия Дракса, сверхдоброго крепыша, которого окружающие считают тупицей, но именно его юродствующая доброта не раз становится лучшим оружием. Ганн уютно разместил в фильме и микросюжет в духе «Острова доктора Моро» (или одного из фильмов «Истории игрушек»), где звери с протезами получают вместе с интеллектом горечь осознания того, что они лишь подопытные кролики.

Фото: Marvel

Но все эти частности противостоят общему злу, некоему Высшему Эволюционеру, который поставил своей целью создание идеального общества, Антиземли, заселенной специально выведенной расой существ. «Нет никакого Бога! Поэтому я буду вместо Него!» — восклицает селекционер.

В этом суперзлодее — весь публицистический и философский пафос «Стражей» и вселенной Marvel в целом. Мы помним платоника Таноса, который хотел достичь всеобщего блага, щелкнув пальцами. Эволюционер обладает не меньшими амбициями, хотя никакого волшебного перстня у него нет. Он — демиург-интеллектуал. Но, как и другие марвеловские злодеи, он хочет осчастливить мир насильно, и в этом уже зло.

Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3» Фото: Marvel

Marvel — франшиза антитоталитарная, естественное порождение ХХ века, поэтому причинение добра в глобальных масштабах всегда становится средоточием зла, а в противовес положительные герои ставят частные интересы выше общих и тем побеждают. Пока Эволюционер выводит идеальные образ и подобие, «Стражи» пытаются завоевать девушку, спасти друга, помочь матери, и это оказывается высшим благородством. Здесь любая власть над другими ставится под сомнение, а свобода и любовь оправдывают любые недостатки.

В этом смысле «Стражи Галактики» — идеальный манифест, потому что здесь идея личной свободы в содержании полностью совпадает со свободой выбранной формы для фильма. Конечно, может быть, относительной, но стоит отметить, что впервые в марвеловском блокбастере звучит слово f**k — и звучит, если задуматься, в отношении подделки, Квазиземли, которая при всех своих совершенствах никак не сможет заместить подлинную, пусть переполненную недостатками.

Фото: Marvel