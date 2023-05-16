Звездные волны: какими получились третьи «Стражи Галактики»
Главный кинохит мая во всем мире (уже полмиллиарда долларов кассы), фильм Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3» еще до релиза стал практически культовым. В России он вышел сразу и онлайн, и в кино — в обоих случаях нелегально, но только за этот уикенд он собрал, по подсчетам экспертов рынка, более 90 млн рублей без рекламы и поддержки главных киносетей. «Известия» посмотрели блокбастер и делятся впечатлениями.
Миллиардный рецепт
Два с половиной часа совершенно безумного цветастого бреда, где перемешаны планеты, космические корабли, практически бессмертные персонажи и идиотские шутки со скоростью три штуки в секунду. Такими, наверное, кажутся «Стражи Галактики. Часть 3» тем, кто не ждал выхода этого блокбастера и вообще не в курсе всей шумихи вокруг него.
Однако это явно противоречит фактам, с которыми трудно спорить. Меньше чем за две недели фильм заработал почти $500 млн в мировом прокате и продолжает лидировать по сборам на тех территориях, где вышел официально. В России «Стражей» показывают в кино нелегально, без прокатного удостоверения, и всё равно он здесь собирает на каждом сеансе в 3–4 раза больше, чем «Вызов» или любой другой успешный отечественный фильм. А сеансы идут не в самых крупных сетях, в Москве и вовсе только на окраинах. Критики ставят фильму высокие баллы — на «Томатах», главном агрегаторе оценок критики, у фильма 82% «свежести», это довольно много.
Здесь, конечно, не обошлось без контекста. Девять лет назад аутсайдер Джеймс Ганн ворвался в мир супергеройских блокбастеров с аутсайдерским же аппендиксом к вселенной Marvel. «Стражи Галактики» — кто это вообще такие, удивлялась публика? Супермена знаем, Железный человек — ну допустим, Капитан Америка — слышали. А тут говорящий енот, ожившее дерево, гик с walkman’ом Звездный Лорд — какая-то нелепая пародия на «Звездные войны»! А оторваться почему-то невозможно.
Ганну удалось создать на пустом месте идеальный развлекательный продукт, рядом с которым «Мстители», магистральная часть марвеловской франшизы, казались тяжеловесными и пошловатыми. «Стражи» были самоироничнее и свободнее, Ганн сделал для супергеройского кино то же, что Тарантино — для гангстерского: собрал низовые элементы в гениальный постмодернистский калейдоскоп, и мозаика эта завертелась-засеребрилась на радость всему киноходящему миру.
В 2017 году Ганн укрепил успех вторыми «Стражами» и взялся за третьи, но случился скандал в традициях культуры отмены. Общество стало обсуждать твиты Ганна многолетней давности, где он неполиткорректно высказывался на темы, с которыми сейчас шутки плохи. «Дисней» немедленно сделал выводы и уволил Ганна, полагая, что незаменимых людей не бывает. Но публика в этот раз целиком встала на сторону Ганна, начались петиции, бойкоты, часть артистов «Стражей» заявили о поддержке Ганна, некоторые даже отказались сниматься в продолжениях, если его не будет.
«Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» — говорила в таких случаях Ахматова. Начальство «Диснея» пошло на попятную, вернуло Ганна обратно и теперь уже предоставило ему полную свободу творчества в качестве извинения. Бюджет третьей части, по крайней мере, был выше первых двух. Но теперь ожидание завершающей части трилогии, а Ганн заявил, что на этом всё, стало не просто ожиданием. Это уже было личное. Так фильм стал культовым еще до премьеры.
Кого они стерегут
«Стражи Галактики 3» — это название ироничное. Никакую галактику эти ребята не стерегут, и в этом одна из важнейших идей Ганна вслед за уже состоявшимися наработками Marvel. Весь фильм состоит из двух параллельных линий.
Стартовая точка — битва, в которой енот Ракета получает смертельную рану. Поэтому одна часть фильма — это череда его флешбэков в коме, где становится ясно, как обычный зверек превратился в саркастичного бойца-интеллектуала и что все эти годы мешало ему спать спокойно.
Вторая часть фильма — это трудное путешествие «Стражей» с бездыханным енотом на руках, и направляются они все туда, где их друга смогут вернуть к жизни. На эти параллельные стержни нанизано всё мясо фильма. Здесь есть, конечно, и дополнительные линии. Например, Звездный Лорд встречает альтернативную версию своей погибшей возлюбленной Гамору и пытается вызвать в ней те же чувства к себе, что и у «оригинала», и это бесконечно грустно и комично. Особенно когда Лорд вместо канала индивидуальной связи включает общий эфир и его признания слышит вся команда. Стандартная шутка, но поставлена и сыграна безупречно.
Отдельно есть линия Дракса, сверхдоброго крепыша, которого окружающие считают тупицей, но именно его юродствующая доброта не раз становится лучшим оружием. Ганн уютно разместил в фильме и микросюжет в духе «Острова доктора Моро» (или одного из фильмов «Истории игрушек»), где звери с протезами получают вместе с интеллектом горечь осознания того, что они лишь подопытные кролики.
Но все эти частности противостоят общему злу, некоему Высшему Эволюционеру, который поставил своей целью создание идеального общества, Антиземли, заселенной специально выведенной расой существ. «Нет никакого Бога! Поэтому я буду вместо Него!» — восклицает селекционер.
В этом суперзлодее — весь публицистический и философский пафос «Стражей» и вселенной Marvel в целом. Мы помним платоника Таноса, который хотел достичь всеобщего блага, щелкнув пальцами. Эволюционер обладает не меньшими амбициями, хотя никакого волшебного перстня у него нет. Он — демиург-интеллектуал. Но, как и другие марвеловские злодеи, он хочет осчастливить мир насильно, и в этом уже зло.
Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3»
Marvel — франшиза антитоталитарная, естественное порождение ХХ века, поэтому причинение добра в глобальных масштабах всегда становится средоточием зла, а в противовес положительные герои ставят частные интересы выше общих и тем побеждают. Пока Эволюционер выводит идеальные образ и подобие, «Стражи» пытаются завоевать девушку, спасти друга, помочь матери, и это оказывается высшим благородством. Здесь любая власть над другими ставится под сомнение, а свобода и любовь оправдывают любые недостатки.
В этом смысле «Стражи Галактики» — идеальный манифест, потому что здесь идея личной свободы в содержании полностью совпадает со свободой выбранной формы для фильма. Конечно, может быть, относительной, но стоит отметить, что впервые в марвеловском блокбастере звучит слово f**k — и звучит, если задуматься, в отношении подделки, Квазиземли, которая при всех своих совершенствах никак не сможет заместить подлинную, пусть переполненную недостатками.
Неслучайно поэтому фильм начинается с кавера Creep Radiohead. Беспощадная к самому себе, но зато стопроцентно личная песня потому и стала одним из главных хитов 90-х, что манифестировала непримиримый индивидуализм во всей его трагичности. За гэгами и мемами «Стражей Галактики» стоят вполне зрелые выводы, которые создатели франшизы сделали из мировой истории. Ганн лишь добавил к этому совершенную упаковку, и на выходе — такой созвучный с теплой поздней весной гимн, которым получилось завершение трилогии про енота и его друзей.