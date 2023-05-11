В близкой-близкой галактике: «Вызов» остается лидером проката

В минувший праздничный уикенд «Вызов» заработал 341 млн рублей, чем снова обеспечил себе первое место в топе. На второй позиции оказался российский мультфильм «Яга и книга заклинаний» с результатом 64 млн. На третьей строчке расположилась драмеди «Юра дворник» — 34 млн. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Российские фильмы в лидерах

По данным ЕАИС, длинные выходные стимулировали интерес аудитории — число зрителей увеличилось с 1,5 млн до 1,9 млн. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, в их сети выручка и посещаемость выросли в два раза по сравнению с аналогичным уикендом 2022 года.

— Статистика показала, что интерес к новинкам высок. Особенное внимание уделяли «Вызову», семейному контенту и комедиям, фильмам «Яга и книга заклинаний», «Помилование», «Кунг-фу жеребец» и «Юра дворник». В праздничный долгий уикенд кинозритель выбрал отвлечься и расслабиться, — сообщила Ольга Зинякова.

Больше половины всех посетителей кинотеатров (993 тыс.) посмотрели ленту Клима Шипенко. «Вызов» смог обогнать по средним сборам на показ короткометражный фильм «Три добрых дела» (вместе с ним и рядом других короткометражек «предсеансовым обслуживанием» неофициально показывают западные новинки). У «Добрых дел» наработка составляет 7,6 тыс., а у «Вызова» — 7,7 тыс. Наполняемость залов идентичная — по 22 человека.

Хотя картина уже три недели остается в прокате, кинотеатры, судя по всему, не планируют убирать «Вызов» из репертуара — число сеансов выросло с 38 тыс. до 44 тыс., правда, и уикенд был длиннее обычного. В выходные «космическая» драма заработала 341 млн рублей, и теперь ее общие сборы составляют 1,3 млрд. Как считает Ольга Зинякова, у «Вызова» есть все шансы собрать еще больше кассы, несмотря на окончание праздников.

— Новинка идет на хорошем сарафане, плюс ее поддерживает крепкая рекламная кампания. Фильм явно не выработал потенциал и еще приумножит кассу, — добавила Ольга Зинякова.

Серебро досталось отечественному мультфильму «Яга и книга заклинаний». Анимационная картина продолжает удерживать вторую позицию уже две недели подряд — конкурировать за детскую аудиторию ей особо не с кем («Коты Эрмитажа» заработали всего 5,2 млн рублей и оказались на 12-м месте рейтинга ЕАИС). По числу зрителей «Яга» обгоняет бронзового призера почти в два с половиной раза — 250 тыс. против 107 тыс.

На третьей строчке расположилась основанная на реальных событиях комедия «Юра дворник». Новинка заработала около 35 млн рублей, но об успешном старте говорить нельзя. Хотя число сеансов составило 12,6 тыс., средняя наработка и посещаемость у ленты низкая — по 2,7 тыс. и девять человек соответственно. Фильм поддержан Фондом кино на невозвратной основе.

Джеки Чан против Киану Ривза

Замыкают пятерку лидеров «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли (34 млн рублей — четвертое место) и «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. Оба актера — фавориты русских зрителей, но в праздники фильмы с их участием показали скромные результаты.

Джеки Чан не дал русским зрителям соскучиться: в феврале в России состоялся релиз фэнтезийного боевика «Рыцарь теней», а теперь на экраны вышел «Кунг-фу жеребец». Звезду «Доспехов Бога» встретили прохладно — комедия заработала 26,5 млн рублей, а показали ее 7,7 тыс. раз. Заполняемость залов и средняя наработка тоже небольшие — по 11 человек и 3,5 тыс. рублей соответственно.

По результатам праздничных выходных «Джон Уик 4» спустился с третьей позиции на пятую, его посмотрели 55 тыс. человек. Хотя касса у боевика меньше, чем у «Жеребца», по средней наработке и наполняемости залов он может потягаться с «Вызовом». За один сеанс лента собирает более 6 тыс. рублей, а на показ приходит по 16 зрителей. В российском прокате общая касса заключительной части серии теперь составляет 850 млн рублей.

Бандиты и невротик не в фаворитах

Хуже обстоят дела у триллера «Банды Парижа», а также у «Всех страхов Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли. У обеих картин не слишком внушительная касса, а также средняя посещаемость показов. Как считает Ольга Зинякова, причина скромного старта «Всех страхов Бо» — уход режиссера в психологию, а «Банды Парижа» не смогли похвастаться актерским составом.

— Режиссер фильма Ари Астер до этого снимал отчетливые хорроры. Несмотря на оскароносного Хоакина Феникса, размытость жанра отпугнула фанатов Астера и хорроров. С «Бандами» всё проще: в кадре нет ни одной звезды, рейтинг фильма — 18+, синопсис и жанр обещали насилие. Поэтому при неплохом старте новинка сошла с дистанции, пропустив вперед блокбастеры и более легкий и добрый контент, — объяснила эксперт «Известиям».

«Бо» расположился на восьмой строчке рейтинга ЕАИС, заработав примерно 16,5 млн рублей. На один показ приходило по девять человек, впечатляющей средней наработкой фильм Ари Астера тоже не может похвастаться — по 3,7 тыс. рублей за сеанс. В американском прокате картина выступила неважно, и, судя по всему, в России ее ждет та же участь. «Банды Парижа» оказались на 11-й позиции, собрав 9 млн. У фильма самая низкая заполняемость залов — всего семь человек на показ, хотя по числу сеансов картина сопоставима с «Джоном Уиком» — 3,4 тыс.

Среди перспективных релизов предстоящего уикенда — криминальная комедия «Мама мафия» с Моникой Беллуччи, российская мелодрама «14+: Продолжение», канадская биографическая драма «Кто убил BlackBerry», а также триллер «Убийца «Священный паук», получивший награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.