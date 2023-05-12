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Крестная мать: Моника Беллуччи, BlackBerry и влюбленные подростки

Что смотреть в кино в эти выходные
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Фото: Централ Партнершип
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Среди главных новинок предстоящего уикенда — криминальная комедия «Мама мафия» с Моникой Беллуччи, российская мелодрама «14+: Продолжение», док «Кто убил BlackBerry», а также триллер «Убийца «Священный паук», получивший награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Мама мафия»

16+

Режиссер: Кэтрин Хардвик. В ролях: Моника Беллуччи, Тони Коллетт, Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Томми Роджер, Тим Дайш, Джей Нателли, Йонв Джозеф и другие

«Мама мафия» — криминальная комедия о том, как домохозяйка превращается в крестную мать. Посмотреть картину стоит как минимум ради Моники Беллуччи, которая выступает в роли консильери — дает советы новоиспеченной представительнице клана. Режиссер фильма Кэтрин Хардвик известна по работе над первой частью вампирской саги «Сумерки».

Обычная американская домохозяйка Кристин (Тони Коллет) с проблемами на работе и в семье внезапно получает приглашение в Италию — умер ее дедушка, о котором она никогда не знала. Родственник оставил ей в наследство семейный бизнес. Только вот не самый обычный. Приехав на похороны, американка узнает, что теперь она глава мафиозного клана Бальбано.

Фильм собрал в себе все возможные стереотипы об итальянцах, организованной преступности и простодушных американцах — прилежная домохозяйка бросает надоевший быт, становится сильной и независимой мафиозницей, встреча кланов заканчивается перестрелкой, а любимая еда всех героев — конечно, спагетти.

«14+: Продолжение»

12+

Режиссер: Андрей Зайцев. В ролях: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Алексей Филимонов, Сергей Габриэлян, Александр Кононец и другие

Мелодрама «14+» вышла в 2015 году и сразу стала суперхитом, сделав звездой рэпера-подростка Глеба Калюжного. Это была история о первой любви, которая возникает между 14-летними Лешей (Калюжный) и Викой (Ульяна Васькович). На пути у героев возникает много преград — их школы враждуют, родители не принимают тот факт, что дети взрослеют, а сами они боятся сделать первый шаг. Это немного «Ромео и Джульетта», но в московском спальном районе.

Сиквел картины в 2023 году вошел в конкурсную программу ММКФ. Герои повзрослели, теперь им по 18 лет, а проблемы стали серьезнее. В продолжение авторы ввели нового персонажа — Настю (Полина Гухман). Она переворачивает привычный мир Леши и ввязывает его в череду приключений, но у парня идея фикс — отслужить в армии и отдать долг родине, и доводы мамы и новой девушки его не остановят.

«Влюблен без памяти»

16+

Режиссер: Гийом Бюро. В ролях: Лейла Бехти, Карим Леклу, Луиз Бургуэн, Жан-Шарль Клише, Гислен де Фонклер, Вероника Ружжиа, Джинн Коэнди, Эммануэль Шаафф, Северин Робик и другие

Картина — дебютный фильм Гийома Бюро. Драму впервые представили на фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме в прошлом году. В основу ленты легла реальная история, произошедшая в 1920-е годы в Италии. Тогда суд пытался установить личность бывшего солдата, страдавшего от амнезии из-за психологической травмы. Выяснилось, что тот стал полностью другим человеком. И это был не единственный подобный случай. Вот и в своем фильме Бюро попытался рассказать подобную историю, добавив в нее любовный треугольник.

По сюжету, у девушки Жюли на фронте без вести пропал муж Жюльен. Спустя три года после окончания Первой мировой в газете появляется объявление о неизвестном солдате с амнезией. Жюли узнает в мужчине потерянного супруга и спешит забрать его домой, но она не единственная, кто разглядел в нем близкого человека, — несколько семей претендует на Жюльена, а одна женщина, танцовщица Роуз-Мари, вовсе заявляет, что он ее любовник, а зовут его Виктор Брюне. В подтверждение она предъявляет весомые доказательства, и Жюли начинает подозревать, что перед ней не ее возлюбленный, но мириться с этим не готова.

Девушки не готовы отпустить прошлое и жить дальше, а посреди этого конфликта оказывается Жюльен, который не может понять, кто он такой на самом деле. Кадры послевоенных годов контрастируют с яркими и беззаботными 1910-ми, в которых, по одной из версий, Жюльен был фотографом, а по другой — официантом.

«Убийца «Священный паук»

18+

Режиссер: Али Аббаси. В ролях: Алис Рахими, Мехди Беджестани, Зара Амир Эбрахими, Араш Аштиани, Форузан Джамшиднеяд и другие

За «Паука» Алис Рахими получила награду Каннского кинофестиваля — за лучшую женскую роль. А Али Аббаси был в числе режиссеров, работавших над сериалом-хитом «Одни из нас» для HBO. В основу «Паука» легла реальная история иранского серийного убийцы Саида Ханаи, который в начале нулевых убил 16 проституток в Мешхеде. Законы Ирана тесно связаны с религией и исламским правом, которое строго относится не только к сексуальным меньшинствам и проституткам, но и к иноверцам. Так что человеку, который не знаком с иранской культурой и обществом, может показаться, что там априори нет секс-работниц. Тем не менее фильм рассказывает об этой социальной проблеме и отношении жителей Ирана к таким людям и женщинам в целом.

Аббаси вводит в реальную историю вымышленного персонажа — журналистку Рахини, которая приезжает в Мешхед, чтобы написать статью-расследование о череде убийств. Пока девушка сталкивается с трудностями в повседневной жизни из-за своего пола, убийца абсолютно уверен в своей правоте и считает, что очищает священный город от нечистых. Но самое жуткое — расправы оправдывают местные жители.

«Кто убил BlackBerry»

16+

Режиссер: Мэтт Джонсон. В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвес, Сол Рубинек, Майкл Айронсайд, Рич Соммер, Мишель Жиру, Марк Критч и другие

Фильм рассказывает историю изобретения, успеха и краха предшественника айфона. До взлета популярности Apple в руках создателей BlackBerry было 56% рынка смартфонов в США, но уже к началу десятых компания почти полностью потеряла былую власть. BlackBerry были настолько популярными, что президент США Барак Обама пользовался таким во время предвыборной кампании. Премьера фильма состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля, он боролся за «Золотого медведя».

По сюжету, изобретатель-интроверт Майк Лазаридис и его друг Даг Фрегин хотят создать прорывной телефон. Но в силу своей неуверенности и непрофессионализма проваливаются на презентации своего изобретения. Их жизнь меняется после того, как их компанией решает заняться бизнес-акула Джим Балсли. Вместе с невероятным успехом приходит осознание, что ради мечты придется чем-то жертвовать, в том числе принципами.

«Без фильтров»

18+

Режиссер: Сильвия Каминер. В ролях: Даниэль Баркер, Люк Кук, Элиана Джонс, Марк Мозес, Брайан Винсент, Джастин Л. Уилсон, Лоррэйн Фаррис и другие

В оригинале фильм называется Follow Her (от англ. «Подпишись на нее»), такой перевод лучше бы соответствовал сути триллера. Картина Сильвии Каминер сочетает в себе сразу несколько жанров — триллер, психологический ужас, даже есть элементы черной комедии. Основная задумка — зависимость людей от социальных сетей и вера в собственное моральное превосходство над другими. Фильм временами ломает четвертую стену — герои сами высмеивают стереотипы хорроров (убийца всегда мужчина, а жертва — слабая и хрупкая девушка), а зрители нередко смотрят на события через скрытые камеры и как бы становятся безымянной толпой подписчиков в соцсетях. Как друзья и коллеги Джесс не верят в происходящее, наблюдая жуткую трансляцию, и уверены, что это просто шоу, так и аудитория в зале не сочувствует героине.

По сюжету, Джесс — блогер и стример, которая мечтает стать популярной. Ее фишка — поиск чудаков и фетишистов, которых она снимает скрытыми камерами. Девушка даже готова пожертвовать другими ради успеха — обычно она замазывает лица «героев», но в одном из роликов фильтр на мгновение перестает работать, и личность чудака раскрывается. Ролик становится вирусным, но Джесс не хочет удалять свой шанс стать звездой. Позже девушка откликается на объявление Тома Брэдли — молодого человека, который ищет женщину-сценаристку, чтобы та помогла ему с фильмом. Всё говорит об опасности — она едет одна, место встречи — глушь, а сам мужчина ведет себя странно, но желание заработать и стать популярной оказывается сильнее.

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