Непросто в космосе: новые «Стражи Галактики» конкурируют с «Вызовом»

На первом месте по кассовым сборам в российских кинотеатрах остается «Вызов», но везде, где шли пиратские сеансы новых «Стражей Галактики», они собирали в три-четыре раза больше российского космического блокбастера. Второе место, по данным ЕАИС, досталось мелодраме «14+ Продолжение», а посещаемость залов после праздников опустилась ниже миллиона человек за уикенд. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Праздники закончились

В период майских праздников число зрителей держалось на уровне 1,5 – 1,9 млн человек. Но после окончания выходных эта цифра опустилась до 0,9 млн — подобные показатели были до начала месяца. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, снижение было ожидаемым.

— После праздников посещаемость всегда немного проседает, это закономерно. В ближайший уикенд выйти в лидеры проката есть шанс у семейной анимации «Трио в перьях 2» и у байопика о предшественнике айфона и его создателях «Кто убил BlackBerry». Ну и холдоверы продолжат наращивать кассу, — сказала Ольга Зинякова «Известиям».

За прошедший уикенд «Вызов» посмотрели 354 тыс. человек, чем обеспечили картине еще 116 млн рублей. Цифра менее внушительная, если сравнивать ее с предыдущими результатами: до этого лента держала планку в 300 млн рублей и больше, а в первые дни проката — 427 млн. Это не помешало драме возглавить топ ЕАИС четвертый раз подряд. Суммарный заработок картины приблизился к отметке в полтора миллиарда.

По числу сеансов «Вызов» обогнал все остальные ленты, вошедшие в топ ЕАИС, — 21,5 тыс. А по остальным показателям картина сильно уступает вернувшимся короткометражным лентам. На один показ космической драмы приходило по 16 человек, а средняя наработка составила 5 тыс. рублей.

Подростковые драмы в тренде

На втором месте расположилась мелодрама Андрея Зайцева «14+ Продолжение», вышедшая спустя восемь лет после оригинального фильма. Картина выступила выше ожиданий, заработав 32,5 млн рублей, а средняя заполняемость залов составила 22 человека. Это самый большой показатель уикенда, если исключить короткометражки. Фильм посмотрели 97 тыс. человек, а наработка составила 7 с лишним тыс. рублей. По словам Ольги Зиняковой, сиквелу помогла слава первого фильма.

— Плюс — популярности у актёра Глеба Калюжного со времен «14+» прибавилось, это помогло собрать в кино молодежную аудиторию. И несмотря на то, что герои повзрослели, возрастной ценз фильма не поднялся, что помогло расширить аудиторию до семейной, — добавила эксперт.

Но не у всех картин в топе дела идут хорошо: слабо выступила криминальная комедия с Моникой Беллуччи «Мама мафия». Она расположилась на шестой строчке топа, заработав всего 17 млн рублей. Как считает Ольга Зинякова, причина слабого старта кроется в неоднозначности жанра.

— Очень жаль, что фильм не собрал большую аудиторию. Гибридный жанр релиза сработал на зрителей двусмысленно — боевик мог бы привлечь мужчин, но им в маркетинговых материалах было сложно сориентироваться. А женщин, наоборот, отпугнул боевик в заявке, — объяснила эксперт «Известиям».

В минувший уикенд комедии «Юра дворник» (9 млн — седьмое место) и «Кунг-фу жеребец» (6 млн — десятая строчка) тоже выступили скромно. У фильмов низкая заполняемость залов — семь и восемь человек соответственно, подобные показатели только у хоррора «Заклятье. Последняя битва». Но, как считает Ольга Зинякова, для комедий не все так безнадежно.

— У этих картин нормальный прирост, с учетом того, что комедий на уикенде было достаточно и они конкурировали за аудиторию. Сарафан у них хороший, поэтому есть шанс на продолжение сборов, — рассказал Ольга Зинякова.

Возвращение короткометражек

За минувший уикенд в топ-12 ЕАИС вернулись сразу три короткометражных фильма. На третьей строчке расположились «Три добрых дела» (30 млн рублей), на четвертом — «ЭСКЕЙП» (29 млн), а на 11-м — «Мавка». На девятом месте оказались «Стражи Галактики. Часть 2» (6,6 млн), которые вышли еще в 2017 году. Причина возвращения — неофициальные показы третьей части «Стражей Галактики».

Средняя наполняемость залов у короткометражных фильмов с отрывом обгоняет все картины, вошедшие в топ. Например, на один сеанс «ЭСКЕЙПА» приходило 53 человека, на «Три добрых дела» — 45, а на «Мавку» — 36. Наработка тоже впечатляет — в среднем короткий метр собирает 18 тыс. рублей за сеанс (самая большая — 21,8 тыс. рублей, а самая низкая — 16437).

Точно определить сборы новых «Стражей Галактики» не получится – предсеансовым обслуживанием показывают и другие западные новинки (например, «Братья Супер Марио в кино»). Так что в системе ЕАИС заработок неофициальных картин будет объединяться. Но, по подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», новинка от Marvel собрала примерно 90 млн рублей. Так что «Стражи» могли бы занять вторую строчку топа.

В ближайший уикенд зрителей ждет жанровое разнообразие. На экраны выходят триллер «Мегалодон», хоррор «Остров иллюзий», мультфильм «Трио в перьях 2», а также отечественный детектив «Хитровка. Знак четырех».