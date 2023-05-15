Состояние Прилепина оценили как стабильное
Врачи оценивают состояние писателя Захара Прилепина как стабильное. Об этом «Известиям» заявили в его пресс-службе в понедельник, 15 мая.
«По рекомендации врачей Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению», — отметили там.
Доктора также продолжают консультации с коллегами из федеральных медицинских центров.
6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. В Нижегородской области подорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. Его соратник Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.
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