Минздрав Сербии сообщил о смерти раненной 3 мая в школе девочки

В Сербии скончалась ученица, раненная во время стрельбы в школе 3 мая. Об этом 15 мая сообщает портал K1info со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Сегодня утром скончался пациент, находившийся на лечении в Детской университетской поликлинике в Тиршовой с тяжелыми, опасными для жизни травмами головы, полученными во время стрельбы в начальной школе имени Владислава Рыбникара», — цитирует сообщение ведомства портал.

Журналисты сообщают, что министр здравоохранения Даница Груичич от своего имени и от имени министерства здравоохранения выразила искренние соболезнования семье пострадавшей девочки.

Утром 3 мая в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. Во время инцидента были убиты девять человек, из которых восемь учеников и один охранник.

В этот же день отца подростка, устроившего стрельбу в школе в Белграде, задержали. Сообщалось, что он будет привлечен к уголовной ответственности.

Позже стало известно, что в соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних школьник не подлежит уголовной ответственности, так как ему еще не исполнилось 14 лет.