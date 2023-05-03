Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Семиклассник открыл стрельбу по ученикам в школе в центре сербского Белграда, охранник погиб. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерние новости».
Инцидент произошел в среду, 3 мая, около 8:00 (10:00 мск).
«Ранены учитель и несколько детей», — отмечается в новости.
Мальчика арестовали. На месте работают полиция, скорая помощь и прокуратура.
28 февраля стало известно о двух пострадавших в результате стрельбы у начальной школы в Германии. Инцидент произошел утром в городе Брамше. Здание школы повреждений не получило.