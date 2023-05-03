СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде

В результате стрельбы в школе в Белграде погибли не менее девяти человек. Об этом в среду, 3 мая, сообщает местный портал АС «Новости» со ссылкой на собственные источники.

«Убиты девять человек, из которых восемь учеников и один охранник», — говорится в публикации.

По информации портала, нападение совершил семиклассник. Инцидент произошел в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар. Сначала подросток застрелил охранника, а затем выстрелил в учителя и учеников, находившихся в коридоре. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Предположительно, 14-летний подросток совершил преступление под воздействием наркотиков.

«В остальном — он примерный ученик и, как нам стало известно, сын медработников», — пишет издание.

ЧП произошло сегодня утром около 8:40 по местному времени (9:40 мск).

В МВД Сербии сообщили, что несовершеннолетний уже задержан. Также в ведомстве указали, что школьник произвел выстрелы из отцовского пистолета.

Сейчас на месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры.