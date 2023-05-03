Устроивший стрельбу в школе в Белграде подросток не понесет уголовного наказания

Подросток, устроивший стрельбу в школе в Белграде, не понесет уголовного наказания. Об этом в среду, 3 мая, пишет газета «Вечерне новости».

В соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних школьник не подлежит уголовной ответственности, так как ему еще не исполнилось 14 лет, пояснили в издании.

Отец мальчика был задержан предварительно на 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Инцидент произошел ранее в этот день в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар. Семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.

Несовершеннолетний задержан. Предположительно, он совершил преступление под воздействием наркотиков.

В МВД Сербии рассказали, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на оба оружия есть лицензия на имя его отца. Пистолеты хранились в сейфе. В ведомстве предположили, что школьник знал пароль от него. По неофициальным данным, мальчик вместе с отцом тренировался в стрельбе.