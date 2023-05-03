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Отец устроившего в школе в Белграде стрельбу подростка задержан

МВД Сербии: отец подростка, устроившего стрельбу в школе Белграда, задержан
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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
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Отец подростка, устроившего стрельбу в школе в Белграде, задержан и будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава МВД Сербии Братислав Гашич.

Как передает радио 021, у школьника было два пистолета, на оба оружия есть лицензия на имя его отца.

По словам мужчины, пистолеты были заперты в сейфе. Вероятно, сын знал код от него, взял оттуда оружие и три заправки по 15 пуль, добавил Гашич.

Министр утверждает, что, по неофициальным данным, мальчик вместе с отцом тренировался в стрельбе.

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Инцидент произошел ранее в этот день в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар. Семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, в числе которых восемь учеников и один охранник, семь человек пострадали.

Предположительно, 14-летний подросток совершил преступление под воздействием наркотиков.

Несовершеннолетний задержан. На месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры.

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