Президента Украины Владимира Зеленского сделали в Европе символом объединения вокруг русофобии. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Полная девальвация морали, нравов, понятий добра и зла. Европейский истеблишмент сделал Зеленского символом объединения вокруг русофобии и реваншизма», — написал он.



Ранее в этот день в немецком Аахене украинского лидера наградили премией Карла Великого.

По словам Слуцкого, такую же награду в 1955 году получил британский политик Уинстон Черчилль, который боролся с фашизмом. В свою очередь, депутат считает Зеленского современным неонацистом.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских в том, что на пол упала полученная им премия Карла Великого во время церемонии награждения.

В ночь на 14 мая стало известно, что Зеленский прибыл в Берлин из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.



Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что киевские власти готовы мирно завершить конфликт на Украине, но не на условиях России.



Глава МИД Италии заявил, что страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе десяти пунктов «плана мира» Зеленского. По его словам, остальные предложения будут означать поражение Киева.

Накануне Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию конфликта. Он заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Глава государства уточнил, что урегулирование конфликта должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле, и дополнил, что ему не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони украинскую «формулу мира».



Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.