Глава МИД Италии назвал условия урегулирования конфликта на Украине
Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе десяти пунктов «плана мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.
«Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция (такая же, как Европы и НАТО) ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев», — сказал он в интервью газете La Stampa.
Таяни добавил, что другие предложения по урегулированию конфликта означали бы поражение Украины, отметила «Газета.Ru».
Накануне президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Тогда Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба страны. Он также обсудил с Мелони украинскую «формулу мира».
Однако в тот день Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию конфликта. Он заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Глава государства уточнил, что урегулирование конфликта должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле, и дополнил, что ему не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой заявил еще 30 апреля папа римский Франциск.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.