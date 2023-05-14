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Глава МИД Италии назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Италии Таяни: страна поддерживает 10 пунктов «плана мира» Зеленского
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Фото: Global Look Press/Mauro Scrobogna
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Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе десяти пунктов «плана мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция (такая же, как Европы и НАТО) ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев», — сказал он в интервью газете La Stampa.

Таяни добавил, что другие предложения по урегулированию конфликта означали бы поражение Украины, отметила «Газета.Ru».

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Накануне президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Тогда Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба страны. Он также обсудил с Мелони украинскую «формулу мира».

Однако в тот день Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию конфликта. Он заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Глава государства уточнил, что урегулирование конфликта должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле, и дополнил, что ему не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой заявил еще 30 апреля папа римский Франциск.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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