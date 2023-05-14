Потепление до +25 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе
В Центральной России к середине следующей недели ожидается потепление до +25 °С. Температурные значения будут выше климатической нормы на 1–2 градуса Цельсия, передает телеканал «Известия». Нехарактерная погода будет в Санкт-Петербурге, там будет теплее, чем в Москве, на 1–2 градуса.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.