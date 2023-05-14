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Bloomberg указал на рекордный за 12 лет рост цен на кофе

Bloomberg: цены на кофейные зерна робусты достигли максимума за последние 12 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мировые оптовые цены на кофейные зерна робусты, одного из самых популярных сортов кофе наряду с арабикой, поднялись на минувшей неделе до максимума за последние 12 лет. Об этом сообщило 14 мая агентство Bloomberg.

В материале повышение цен объясняется резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять.

Bloomberg отметил, что робусту часто используют в виде растворимого кофе и в молотом виде. Цены на готовую продукцию в магазинах также поднялись. Так, в Германии растворимые сорта напитка продают на 20% дороже, чем в прошлом году, написала «Газета.Ru».

«Рост цен на растворимый кофе в США в апреле также замедлился меньше, чем на обжаренный кофе», — говорится в статье издания.

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В России подорожание кофе в 2022 году происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, которые попали под антироссийские санкции. Эта тенденция исчерпала себя, отметила руководитель кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечная 6 сентября прошлого года в интервью с «Известиями». По ее словам, российский рынок обрел равновесие, в дальнейшем можно ожидать даже снижения цен.

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