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СМИ рассказали о конфузе Зеленского при встрече с папой римским

Exxpress: президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским
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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Украинский лидер Владимир Зеленский оконфузился во время своей встречи с папой римским Франциском в Ватикане, нарушив сразу несколько правил этикета. Об этом сообщил портал Exxpress в воскресенье, 14 мая.

«Президент Украины Владимир Зеленский пренебрег своей вежливостью при встрече с папой Франциском», — отмечается в материале.

Во-первых, как указали авторы статьи, сразу после приветствия на улице, когда Зеленский прибыл в Ватикан со своим кортежем, при входе в кабинет понтифика, он не пропустил папу вперед себя.

«Зеленский не пропускает вперед главу католической церкви, протискивается мимо дверного косяка прямо перед ним», — отмечается в материале.

Во-вторых, зайдя в кабинет, украинский лидер сразу же уселся в кресло, в то время, как Франциск продолжал стоять. При этом президент Украины даже не поднялся, когда один из советников папы пожимал ему руку.

Ко всему прочему, Зеленский вел себя неприлично и в разговоре с понтификом, поправляя его и указывая на его неправоту, отметили авторы материала, в качестве примера приведя слова Зеленского, обращенные к папе.

«При всем уважении к Его Святейшеству, мы не нуждаемся в посредниках. Нам нужен справедливый мир. Мы призываем папу вместе со всеми другими лидерами работать ради справедливого мира, но сначала мы должны сделать все остальное», — сказал Зеленский по поводу желаемых многими европейцами переговоров, как отметили авторы статьи.

При этом папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.

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Зеленский прибыл в Ватикан 13 мая. В день его визита группа активистов пришла к Колизею, где развернула баннер с надписью «Зеленскому [здесь] не рады». Также на другом большом транспаранте были лозунги против отправки оружия Украине.

Ранее, 10 мая, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой ранее заявил папа римский Франциск.

Кроме того, 30 апреля папа римский Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

До этого, в марте, понтифик заявлял, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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