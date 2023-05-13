На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — сказал он в своем блоге на YouTube-канале U.S. Tour of Duty 12 мая.

Риттер отметил, что киевский режим одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Он также обратил внимание на то, что речь идет о намеренных обстрелах, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают не только натовским оружием, но и данными разведки Соединенных Штатов Америки.

Ранее в этот день военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям», что украинская сторона ударами по Луганску хочет убивать людей и тем самым нагнетать страх, поскольку это является тактикой Киева.

Луганская Народная Республика (ЛНР) второй день подряд подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, ВСУ выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая.

На следующий день украинская армия нанесла еще один удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow, передачу которых Киеву 11 мая подтвердили в минобороны Великобритании.

Вместе с тем президент России Владимир Путин во время посещения Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» 18 января указал, что у РФ есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским.

В октябре прошлого года российский лидер отмечал, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Он также подчеркнул, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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