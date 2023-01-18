Путин назвал неонацистским режим на Украине

У России есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским, заявил 18 января президент РФ Владимир Путин.

«И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка. Мы не можем их не защищать», — заявил он во время посещения Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей».

Ранее в среду глава государства заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.

В конце ноября прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей. Он подчеркнул, что они заслуживают жить в добрососедстве и процветании рядом с славянскими братьями.

В октябре Путин отмечал, что на Украине поощряли возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Он также указал на то, что «ядовитый неонацизм» есть во всем мире, включая Россию, однако в РФ нацистов преследуют, а на Украине возвеличивают.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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